Samanyolu Haber /Politika / 'CHP, Tahir Elçi'nin eşine vekillik teklif etti' /11 Mart 2023 11:46

'CHP, Tahir Elçi'nin eşine vekillik teklif etti'

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP tarafından eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye Diyarbakır Milletvekilliği önerildiğini açıkladı.

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CHP tarafından, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye Diyarbakır Milletvekilliği önerildiği belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye CHP tarafından Diyarbakır Milletvekilliği önerildi. Elçi’nin yarın cevabını bildirmesi ve “evet” demesi bekleniyor" dedi.

Türkan Elçi'nin Diyarbakır'da 1'inci sıradan milletvekilli adayı gösterileceği ifade edildi.
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