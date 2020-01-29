CHP Tank Palet Fabrikası için harekete geçti!

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek Tank Palet Fabrikası ihalesinin iptalini isteyeceklerini açıkladı.Özkoç, Savunma Sanayi Başkanı 9 Kasım 2018 tarihinde açıklama yaptığını ve '18 ay sonra bu şirket ilk tankı üretip, bize verecek' dediğini hatırlatarak, İsmail Demir'in 14 ay sonra açıklama yaptığını ve ‘İhale sürecini durdurduk, şirket motor bulamıyor' ifadelerini kullandığını belirtti.





“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”





Cumhuriyet Halk Partisi’nin, süreci hukuki olarak takip ettiğini vurgulayan Özkoç, şunları söyledi;





*Kimse bu konuda yeteri kadar dinlenmediği için Savunma Sanayi Başkanı'nın bu açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve şahsım olarak, Savunma Sanayi Başkanlığı ihalenin gereğini yerine getirmediği için ve süreci durdurduğu için ihalenin fesih işlemlerinin başlatılması için müracaatta bulunuyoruz.





*Savunma Sanayi Başkanlığı süresi içinde ihaleyi iptal etmezse, görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunacağız.