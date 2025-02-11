CHP tartışmaların gölgesinde 'aday' için ön seçime gidiyor: Tarih belli oldu!

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.









Özel'in adaylık tartışmalarıyla ilgili açıklamaları şöyle:





"MİLLETİN SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAMIŞTIR"

Seçim takvimlerini YSK başlatmaz. Millet başlatır, milletin seçim takvimi başlamıştır arkadaşlar. Tabii ki biz erken seçim istiyoruz. Erken seçim istiyorsak görevlerimiz var. Biz sandıkları nasıl koruyacağız? Örgüt 180.000 sandık görevlisini atıyor. Hatta birkaç ay sonra yapılacak erken seçimde sandıklara sahip çıkacak 180.000 kişilik ordu sabah tatbikat yapacak, 6.00'da kalkacak, 5.30'da. O okula gidecek. Önünde bekleyen okul sorumlusunun elindeki kare kodu okutacak.





ÖN SEÇİM YOL HARİTASI

Soruyu bütün üyelere soracağımızı, onların vereceği cevabı baş tacı yapacağımızı söylemiştik. 40 günde yapılan sayısız toplantıyla bir demokrasi şölenini başlatmaya, adayımızı yerel seçimde yaptığımız gibi kazanacak adayı çıkaracağımızı ve partimize üye olmuş herkesin cumhurbaşkanı olarak seçeceğini söylemiştik. Kararlı adımları atmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık.





TARİH BELLİ OLDU

Ve son olarak, dün Parti Meclisimizde, ardından Merkez Yönetim Kurulumuzda ön seçim süreciyle ilgili nihai kararı vermiş durumdayız. Belirlenen seçim takvimine göre 11 Şubat 2025 bugün kararın alınması ve ilanıyla birlikte takvimin 1. günüdür.





Takvimin tüm detaylarını Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız kamuoyuyla bir özel basın toplantısıyla paylaşacaktır. Ancak ben iki kritik tarihe dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi 28 Şubat cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye'yi yönetecek bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği ön seçimin seçicisi, seçmeni olmak isteyen Türkiye'nin başta bütün gençlerini harıl harıl partiye online kayıt olan bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını, Büyük Türkiye İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine gelmeye, kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart'ta yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı olsun.





ERDOĞAN'A MEYDAN OKUDU

İçimizi karıştıramayacaksın. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın. Yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyeceksin. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya çağırıyorum. Halkın adayı karşında olacak, sana meydan okuyoruz. Krizi bitirecek, zaferi getireceğiz. Adayımızla beraber meydanlara çıkmaya, bir olmaya, birlikte olmaya, hiçbir ayrılmamaya kararlıyız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak!"