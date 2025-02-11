CHP tartışmaların gölgesinde 'aday' için ön seçime gidiyor: Tarih belli oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile Başkent'te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiler veren Özel, zirvenin detayını ilk kez anlattı.





"Türkiye'de umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmamasına dair fikir birliğine vardık" diyen Özel, "Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi. 'Elbette partimizin üyelerinin vereceği karara saygılıyım' dedi" ifadelerini kullandı.





Partide kaos arayanların emellerine ulaşamayacaklarını belirten Özel, "Devlet imkanlarıyla karşımıza dikilenler avuçlarını yalayacaklar. Benim için en büyük kazanım yıllardır CHP'yi, kavganın merkezi gibi gösterenlere inat, iki belediye başkanının verdikleri birliktelik pozudur. Partimizin birlik görüntüsünün bozulmaması için iki başkanımızın da olağanüstü çabasına ve birbirleriyle kurdukları abi-kardeş ilişkisine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





ÖN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI





Ön seçim takviminin birinci gününün bugün olduğunun altını çizen Özel, süreç hakkında şunları söyledi: "Bugün takvimin birinci günü. 28 Şubat'a kadar ön seçimin seçicisi olmak isteyen Türkiye'nin bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını CHP'nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart'ta yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı olsun"





Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "İçimizi karıştıramayacaksın. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın. Yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyceksin. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya çağırıyorum. Halkın adayı karşında olacak, sana meydan okluyoruz. Krizi bitirecek, zaferi getireceğiz. Adayımızla beraber meydanlara çıkmaya, bir olmaya, birlikte olmaya, hiçbir ayrılmamaya kararlıyız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."