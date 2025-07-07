CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken partiden yeni bir hamle geldi.





CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.





19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti.





Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.





YENİ BİR TAVIR MI ALINACAK?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP kulislerinde ise iktidarın "operasyon" hamlesine karşı daha sert bir tavır benimseneceği konuşulmaya başlandı.





ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma başlatılmıştı.





Ankara başsavcılığı, Özel hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın nedeni, Özel’in CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra yaptığı konuşma olarak gösterilmişti.





ÖZEL MYK’DAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Toplantının bitiminde Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “2 Kasım’a sen bir sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım” diye seslendi.





Özel’in konuşması özetle şöyleydi:





AK Partili Isparta Belediye başkanına Audi A8 Long araç, plakası Isparta AK. AK Parti’nin ‘AK’ı ya da Aziz İhsan Aktaş’ın ‘AK’ı… Bu arabayı Aziz İhsan Aktaş, ihale alma karşılığı belediye başkanına vermiş. Bunu kendisi de söylüyor.





Hatta söylediğinde Akın Gürlek “Geç onu, biliniyor” diyor. Kendisi de inkâr etmiyor, Isparta Belediye başkanı da inkâr etmiyor, Isparta Belediye Meclisi de adı gibi biliyor. Bu araba verilmiş, Isparta Belediye başkanı AK Partili olduğu için dışarıda.





Buradan Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum; şu kadar şerefin, namusun, ahlâkın varsa cevap ver. Aynı adam bu arabayı senin belediye başkanına almış. Bununla, bugün gözaltına alınan arkadaşların arasında dağlar kadar fark var. Burada kanıt belli, ispat belli, itiraf belli.





Biz, ispatlanamayan bir Peugeot Partner’dan, elimizin değmediği seçim arabasından, 32 yaşında gencecik belediye başkanı içeride yatıyor; senin bu belediye başkanı AK Parti’nin ‘AK’ı plakasıyla geziyor. Bu mu sizin ‘AK’ınız, bu mu eşitlik?





Madem birinci partisin gel. Aday da olabiliyorsun. Meclis’te erken seçim kararını aldıracağız. Sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin. CHP birinci parti her geçen gün farkı açıyor.





Meydanlar kork kardeşim. O meydanlar şu anda prova yapıyor. 81 ilde sen fragman izliyorsun. Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş, senden beter kötüleşmeyen ne olsun! Korku filmini size izletmeyen ne olsun! Fragman izliyorsunuz iki milyon kişi.





Kimseyi darbeyle, kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bir takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Ondan hiç kimse fazladan kabadayılığa girişmesin.





Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme.





Sandığı ortadan kaldırmaya kalkma, efendi gibi sandıkla gideceksin. 2 Kasım ortada… 2 Kasım’a sen bir sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım.





Seni yüzde 29’la orada oturtmayacağız. Hiç rahat etme, aparatlarına güvenme.