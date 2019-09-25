Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de bir İl Başkanlığı'na daha kayyım atandı /25 Eylül 2019 08:26

CHP'de bir İl Başkanlığı'na daha kayyım atandı

Daha önce Eskişehir'de olduğu gibi şimdi de CHP Tunceli İl Başkanlığı'na yedi kişilik kayyım heyeti atandı.

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Görevden alınan Murat İl, yargıya başvuracağını belirterek, "Kayyım atamasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Tunceli il başkan vekili İrfan Bozkurt’un sabah saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl’i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti.

İl’in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden alındığını ve Tunceli İl Başkanlığı’na Mesut Çoşkun başkanlığında yedi kişilik kayyım heyetinin atandığı açıkladı.

Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, şunları kaydetti:

“Partimizin genel politikası kayyum atamalarına karşı bir duruştur. Ama görüyoruz ki genel merkezimiz karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabiliyor. Genel merkezimiz tüzük maddelerini hiçe sayarak karşı olduğu kayyum gerçeğini parti içinde uygulayarak kendisi ile çelişmiştir. Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz. CHP Tunceli il örgütü olarak hakkımızı CHP Genel Merkezi ve yargıda arayacağız. Ayrıca il başkanlığına kayyum heyetinin atanmasının durdurulması ve eski yönetimin göreve iadesi için yargıya da en kısa sürede başvuracağız."
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