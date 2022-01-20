Samanyolu Haber /Politika / CHP ve İYİ Parti arasında 'belediye' gerilimi /20 Ocak 2022 20:33

CHP ve İYİ Parti arasında 'belediye' gerilimi

"CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler." ifadelrini kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "Bu tavrı asla kabul edilemez." şeklinde paylaşımda bulundu.

SHABER3.COM

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeler ve başkanlarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, AKP'nin uzun süre yönettiği büyükşehirlerde CHP'nin başkan adaylarının seçilmesinde İYİ Parti'nin desteğinin unutulduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, "CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" dedi.

İYİ Partili vekil açıklamasının devamında şunları belirtti:

"Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır.

Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP ve İYİ Parti arasında 'belediye' gerilimi Sonraki Haber >>

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:49