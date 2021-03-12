CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopmak üzere

Korkusuz gazetesi Ahmet Takan, bugünkü yazısında İYİ Parti'nin, Millet İttifakından ayrılabileceğini iddia etti.





"Millet ittifakı siyasi konularda ayrışıyor ve İYİ Parti kendi çizgisini netleştiriyor" değerlendirmesinde bulunan Korkusuz gazetesi Ahmet Takan, " CHP ve DEVA Partisi, 'Kürt meselesi' konusunda aynı çizgiye düştükleri ilan etmelerinden sonra, Meral Akşener şalteri indirmiş durumda…" görüşünü savundu.





İşte Ahmet Takan'ın dikkat çeken o yazısı;





Meral Akşener etrafında kilitlenen siyaset gündemi ile ilgili analizlerimi arz edeyim;





-Millet ittifakı siyasi konularda ayrışıyor ve İYİ Parti kendi çizgisini netleştiriyor;





Kadın hakları, özgürlükler, ekonomi, tarım, Doğu Türkistan, dış politika, güvenlik, adalet, terör örgütü PKK, FETÖ, HDP konularında kendi tezlerini sunuyor.









-Cumhur İttifakı neredeyse tek parti oluyor ve MHP anlamsızlaşıyor, AKP’nin içinde eriyor. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek ve içte dışta saray iktidarı politikalarını savunmanın dışında hiçbir iddiaları kalmadı.





Hemencecik soracaksınız; “Millet İttifakı çatlıyor mu… Dağılıyor mu…” diye…





Bilgi değil ama gözlemimi aktarayım;





Meral Akşener sabrediyor… Masayı dağıtan İYİ parti olmaz… Cezaevinde tutuklu olarak yatan Selahattin Demirtaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun attığı tweetin ardından tekrar yaptığı “Demokrasi İttifakı” çağrısına bile dişlerini sıktılar. CHP ve DEVA’nın buna teşne olduğunu söylüyorlar, “Seçmenin bunu iyi görüp anlaması gerektiğini” söylüyorlar… Beklemedeler!..





Bir dipnot vereyim (yine sadece gözlemime dayalı olarak);





CHP ve DEVA Partisi, “Kürt meselesi” konusunda aynı çizgiye düştükleri ilan etmelerinden sonra, Meral Akşener şalteri indirmiş durumda…





???





Hemencecik yine soracaksınız; “O zaman, Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na doğru yol mu alıyor?“ diye…





Görüp izleyebildiğim kadarıyla, İYİ Parti ve Meral Akşener, “tek başına” diyebileceğimiz bir siyaset çizgisine yelken açıyor…





Nedir hedefleri?..









Cumhur İttifakı’nın attan düştüğünü ve bir daha o ata binemeyeceğini, eski güçlerini kaybettiklerini çok iyi hesap ediyorlar. İstanbul acı bir ders oldu saray ittifakına!.. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak için anahtar parti konumunda olduklarını iyi biliyorlar. İYİ Parti koridorları, “Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’in önerdiği ‘memleket masası’na er yada geç oturacak” iddiasında..





O kedi bu masaya gelir mi!..





Bekleyip göreceğiz…





Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’na tekrar aday olur mu?..





Onu net görebilmemiz için azıcık daha zamana ihtiyaç var…