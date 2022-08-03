CHP ve İYİ Parti’den KPSS sorularıyla ilgili suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olmasına ilişkin ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular konusunda jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.