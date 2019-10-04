Samanyolu Haber /Politika / CHP ve İyi Parti 'yargı' için bir arada... /04 Ekim 2019 22:21

CHP ve İyi Parti 'yargı' için bir arada...

İYİ Parti ve CHP heyetleri, gündemde olan yargı reformu paketini görüşmek üzere bir araya geldi.

SHABER3.COM

CHP ve İyi Parti heyetlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 'Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere, bir araya geldiği bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyetin katıldığı belirtildi.

CHP heyetinin İyi Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İyi Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'dan oluşan heyet ile görüştüğü vurgulanan açıklamada, Türkiye'de yargının sorunlarını, tarafsız ve bağımsız yargı için neler yapılabileceği ve TBMM Adalet Komisyonu'nun gündeminde olan 'Yargı Reform Paketi'nin ayrıntılarıyla masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, oldukça verimli geçen toplantının sonuçlarının, her iki partinin genel başkanlarına sunulacağı ve ilerleyen günlerde heyetlerin tekrar bir araya geleceği duyuruldu.
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