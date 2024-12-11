Samanyolu Haber /Gündem / CHP ve MHP arasında kayyım zirvesi /11 Aralık 2024 11:08

CHP ve MHP arasında kayyım zirvesi

Belediyelere atanan kayyımlarla ilgili düzenlemeye ilişkin CHP ve MHP TBMM'de 13.30'da görüşecek.

SHABER3.COM

TBMM'de CHP ve MHP kayyımlar hakkındaki yasal düzenleme hakkında görüşme sağlayacak.

CHP kayyım atamalarının ardından başlayan tartışmalarda karşı yasal düzenleme gerektiğini ifade etti. b görevden alınan belediye başkanları yerine belediye meclis'ten birinin seçilmesini gerektiğini ifade etti.

MHP'nin önde gelen ismi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 28 Kasım'da "Kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 29 Kasım'da Yıldız'ın yaklaşımının kıymetli olduğunu ifade etti. Özel şunları söylemişti:

MHP’nin dün gösterdiği yaklaşımı çok kıymetlendiriyorum. Ve bu konuda AK Parti’nin tutumunu ve olumlu bir adımını bekliyoruz. Bu konuda grup başkanvekillerimiz de AK Parti’nin grup yönetimiyle hızla görüşecekler ve bu konuda kendilerinden MHP’den ayrışmayan bir adımı bekliyoruz ki bu sorun çözülsün. Yargı süreci tamamlanmış olanların yerine belediye meclisinden seçilir eskiden olduğu gibi. Tamamlanmamış olanlara da eğer tutukluluk tedbiri uygulanmıyorsa bir yandan yargılaması sürer ama böyle adımlar atılmaz.
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