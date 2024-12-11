Samanyolu Haber /Gündem / CHP ve MHP'nin kayyım zirvesinden ne çıktı? /11 Aralık 2024 14:51

CHP ve MHP'nin kayyım zirvesinden ne çıktı?

CHP ve MHP heyetleri arasındaki 'kayyım' görüşmesi sona erdi.

SHABER3.COM

Görüşmenin ardından iki parti cephesinden de kısa açıklamalar yapıldı. MHP adına konuşan Akçay, "Siyasi partiler kanunu kapsamında siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla birlikte topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu, TBMM’de bütün parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" dedi. CHP'li Başarır ise, "Değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz" dedi.

CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katılırken, MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı.

CHP MYK, 10 siyasi partinin ortak imzasıyla kayyım uygulamasına karşı hazırlanan yasa teklifi için CHP Grup Başkanvekillerinin ve TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin, MHP’den randevu talep etmesini kararlaştırmış ve MHP'den de bu talebe olumlu yanıt gelmişti.

Zirvenin ardından iki partiden kısa bir açıklama geldi.

MESELELERİN ÇÖZÜMÜNDE 'UZLAŞMA' VURGUSU
MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay şu ifadeleri kullandı:

Başkanvekili sayın Ali Mahir Başarır Bey ve Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi hanımefendinin ziyaretleri gerçekleştirdi. Biz de MHP olarak misafir etmekten fevkalade memnun olduk.

Görüşmelerimizi yaptık, oldukça verimli bir diyalog olduğunu düşünüyoruz. MHP olarak da ülkemizin bütün meselelerini uzlaşmayla, sağduyu içerisinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olacağını ifade ettik.

CHP’nin kanun teklifleri özelinde ifade edecek olursak, Genel Başkanımız Bahçeli’nin de yapmış olduğu basın toplantısında ifade ettiği gibi öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesi içinde ve siyasi partiler kanunu kapsamında siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla birlikte topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu, TBMM’de bütün parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

'DESTEK VERİRLERSE MUTLU OLURUZ'
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları kaydetti:

Biz de bugün CHP Grubu olarak ziyaret ettik. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmün olması, kayyım atandığı takdirde de halkın seçtiği bir meclis üyesinin başkan seçilmesinin adil olduğunu söyledik. Değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz. Umarım Meclis’in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP ve MHP'nin kayyım zirvesinden ne çıktı? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:17:30