Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yüzde 50+1 tartışmalarını değerlendirdi.

Torun, "Eğer değişecekse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirelim, parlamenter sistemi güçlendirelim." dedi.

"AKP YÜZDE 10 BARAJINA MUHTAÇ HALE GELECEK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AKP yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek." diye konuştu.



Sol'un haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in yüzde 40'a düşürülmesi tartışmalarına dair, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil." dedi.





"BU SİSTEMİ TOP YEKÜN KONUŞALIM"





Torun, parti olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesini konuşmaya hazır olduklarını bildirdi. Torun, "Yoksa sağından, solundan onu konuşalım, yok o tarafı olmadı, bu tarafı olmadı değil. Bu yasayı topyekün konuşalım, değerlendirelim." dedi.





Kendi önerileriyle ilgili de bilgi veren Torun, parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yana olduklarını söyledi.





YÜZDE 10 BARAJINA MUHTAÇ HALE GELECEK





Temel Karamollaoğlu, Yeni Ekonomi Programı'na dair, "Ekonomimiz uçuşa geçmiş, havada da nereye ineceğini bilemiyor." dedi.





Karamollaoğlu, "Sayın bakan kimi ikna etmeye çalışıyor? İsraftan vazgeçmeniz gerekiyor. Kendileri gibi düşünmeyenlerin hepsi hain. İnsanlar borçla ev, araba aldılar, hacca gittiler, düğüne gittiler. Borca dayalı bir ekonomi çökmeye mahkûmdur." diye konuştu.





Yüzde 50+1 tartışmalarına temas eden Karamollaoğlu, "Bir kişiye bütün yetkileri verirseniz halkın iradesini yansıtamazsınız." ifadelerini kullandı.