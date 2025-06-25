Samanyolu Haber /Gündem / CHP’ye ağır ceza sinyali! Kurultay iddianamesi mahkeme değiştiriyor /25 Haziran 2025 16:14

CHP’ye ağır ceza sinyali! Kurultay iddianamesi mahkeme değiştiriyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, görevsizlik kararına yönelik itirazların değerlendirilmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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CHP'nin Kurultay davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

DOSYA AĞIR CEZA'YA GÖNDERİLDİ

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamında bir değerlendirme yaparak, dosyada ağır cezalık suç olup olmadığına karar verip, sanıkların hangi mahkemede yargılanması gerektiğini belirleyecek.

İddianamede, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

DAVA 30 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 30 Haziran'da görülecek.
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