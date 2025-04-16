Samanyolu Haber /Gündem / 'CHP’ye kayyım' iddiası yeniden gündemde: Ankara'ya takviye polis istendi /16 Nisan 2025 10:23

'CHP’ye kayyım' iddiası yeniden gündemde: Ankara'ya takviye polis istendi

Ankara Emniyeti, tüm polis birimlerinin mesai saatlerini artırarak, kent dışından polis takviyesi istedi. Nefes yazarı Can Ataklı bu hazırlıkla ilgili "Kurultay iptal edilecek, CHP’ye kayyım atanacak” iddiasında bulundu.

SHABER3.COM

Nefes yazarı Can Ataklı, CHP kurultay soruşturmasının hızlandığına dikkat çekerek, “Kongre iptal edilecek ve CHP’ye kayyım atanacak” iddiasına bulundu. Ankara Emniyeti’nin, tüm polis birimlerinin mesai saatlerini artırarak, şehir dışından polis takviyesi yapılabilmesi için form göndermesi iddiaları güçlendirmişti.

“Mahkeme Kararı İle Kurultay İptal Edilecek”
Can Ataklı, CHP kurultayının iptal edilerek, partiye kayyım atanacağını iddia etti. Ataklı iddiasını Nefes’teki köşesinde yazdı. Ataklı, CHP’nin kurultay soruşturmasının hızlandığına dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 4 Kasım 2023’te yapılan CHP kurultayıyla ilgili MASK raporu, SGK kayıtları gibi çok sayıda bilgi toplamaya başladığını belirten Ataklı, 86 kişinin mal varlığına yönelik incelemelerin de dosyaya dahil edildiğini kaydetti.

Ataklı “Bunun anlamı CHP kurultayının iptali demektir. Mahkeme kararı ile kurultay iptal edilecek ve CHP’ye bir kayyım atanacak” diye kaydetti.

Emniyet Takviye Polis Talebinde Bulundu
Öte yandan dün Ankara Emniyet Müdürlüğü, ildeki tüm polislerin mesai saatlerini arttırarak, takviye polis talebinde bulunmuştu. Bu gelişme “CHP’ye kayyım atanacağı” iddialarını da beraberinde getirmişti. Ankara Valiliği ise iddialar hakkında “rutin uygulama” açıklaması yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'CHP’ye kayyım' iddiası yeniden gündemde: Ankara'ya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:13