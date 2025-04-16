'CHP’ye kayyım' iddiası yeniden gündemde: Ankara'ya takviye polis istendi

Nefes yazarı Can Ataklı, CHP kurultay soruşturmasının hızlandığına dikkat çekerek, “Kongre iptal edilecek ve CHP’ye kayyım atanacak” iddiasına bulundu. Ankara Emniyeti’nin, tüm polis birimlerinin mesai saatlerini artırarak, şehir dışından polis takviyesi yapılabilmesi için form göndermesi iddiaları güçlendirmişti.





“Mahkeme Kararı İle Kurultay İptal Edilecek”

Can Ataklı, CHP kurultayının iptal edilerek, partiye kayyım atanacağını iddia etti. Ataklı iddiasını Nefes’teki köşesinde yazdı. Ataklı, CHP’nin kurultay soruşturmasının hızlandığına dikkat çekti.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 4 Kasım 2023’te yapılan CHP kurultayıyla ilgili MASK raporu, SGK kayıtları gibi çok sayıda bilgi toplamaya başladığını belirten Ataklı, 86 kişinin mal varlığına yönelik incelemelerin de dosyaya dahil edildiğini kaydetti.





Ataklı “Bunun anlamı CHP kurultayının iptali demektir. Mahkeme kararı ile kurultay iptal edilecek ve CHP’ye bir kayyım atanacak” diye kaydetti.





Emniyet Takviye Polis Talebinde Bulundu

Öte yandan dün Ankara Emniyet Müdürlüğü, ildeki tüm polislerin mesai saatlerini arttırarak, takviye polis talebinde bulunmuştu. Bu gelişme “CHP’ye kayyım atanacağı” iddialarını da beraberinde getirmişti. Ankara Valiliği ise iddialar hakkında “rutin uygulama” açıklaması yapmıştı.