Samanyolu Haber /Politika / CHP yönetimi yenilendi: 4 yeni isim MYK'da /10 Ağustos 2020 09:49

CHP yönetimi yenilendi: 4 yeni isim MYK'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.

SHABER3.COM

18 kişilik MYK 16'ya düşürüldü. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu.

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

 Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Veli  Ağbaba  (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

Ahmet Akın(Enerji, Alt Yapı Projeleri)

Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)

Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)

Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)

Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)

 Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)

Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

 Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)

SALICI Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

TAŞKIN Yüksel ( Sosyal Politikalar)

TORUN Seyit (Yerel Yönetimler)

BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP yönetimi yenilendi: 4 yeni isim MYK'da Sonraki Haber >>

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:53