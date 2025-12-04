CHP yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan sonra bir destek de Bahçeli'den

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini sosyal medyadan hedef almış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da destek çıkmıştı.





Kılıçdaroğlu'na bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. MHP'li Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Arınma çağrısını' doğru buldu. Bahçeli, şunları ifade etti:





"CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır.





CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır.





Dün Sayın Kılılçdaroğlu’nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir.





Görülen odur ki, CHP üç S’li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri.





Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk’ün partisini mahvı perişan etmiştir.





CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir.





Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri akla yatkın en makul tercihtir"









Bahçeli CHP'yi eleştirdikten sonra da 'kendi meseleleridir' dedi. Bahçeli şöyle devam etti:





"CHP’nin istikrarsızlığı, tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyaset ve demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir.





Bu partideki iç çalkantı kendi meseleleridir.





Buna dair yorum yapmak bize düşmez ve bizim işimiz değildir.





Ancak CHP’nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılması olan korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk suçlaması vardır.









Hazırlanan iddianamenin içeriği gerçekten de çok ciddidir.





Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir.





Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır.





Bizim de Türk yargısına güvenimiz tamdır.





Sayın Özgür Özel’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması doğru değildir.





CHP’nin içinde bulunduğu durum Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından ise esef vericidir, yürek yaralayıcıdır.







