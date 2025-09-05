CHP, YSK'nın kararını nasıl buldu: İlk açıklamalar geldi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 39. Olağan Kurultayı kapsamında yaptığı İstanbul ilçe kongrelerinin devamına karar verdi.





Ancak İstanbul il yönetiminin kayyımda kalacağı açıklandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre kararı değerlendiren CHP kurmayları, “İki karar birbiriyle çelişiyor. YSK bir yerde kendi yetkilerini koruyor ama diğerinde hukuksuz kayyımı engelleyemiyor. Yine de kongrelerin devam edeceği kararı bizim için olumlu. Zaten kayyıma karşı delegelerimiz olağanüstü kongre için imza topluyordu. Olağanüstü kongre için de yeterli imzaya ulaşmıştık. Ama şimdi İstanbul’da olağan kongre sürecimizi yürütebileceğiz. Yani en kısa sürede ilçe ve il kongremizi tamamlayabiliriz. Mevcut kayyımın ömrü de il kongremizin bitişine kadar olur” diye konuştu.





"ŞARTLAR HANGİSİNİ GEREKTİRİRSE..."

CHP’nin kurultay davasında olumsuz bir duruma karşı olağanüstü kurultay için de imza toplandığını belirten kurmaylar “Yine bu kararla olağan kongre sürecimizi tamamlama imkanımız arttı. İlerleyen süreçte YSK benzer yargı engellerine karşı yine kongrelerimizin devam etmesi için karar verebilir. Bu durumda da olağanüstü bir kongreye gerek kalmaz. Biz hem olağan kurultay hem olağanüstü kurultay için hazırlıklarımızı devam ettireceğiz. Şartlar hangisini gerektirirse de onu yapacağız” ifadelerini kullandı.