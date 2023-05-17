CHP YSK'ya itiraz etti: 2269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik

CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Muharrem Erkek, partinin genel merkezinde seçim sonuçları ve YSK'nin verileri hakkında açıklama yapıyor:





"Son derece sağlıklı bir seçim takip sistemimiz var. Cumhurbaşkanlığında 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Tüm adayların lehine olabilir. Bizim adayımız sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettik. Bunların bazısı 300 oydur, bazısı 1 oydur. Bunların itirazları dün 15.00 itibarıyla yaptık.





İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları yapılırken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulları tarafından itiraz olmadan da düzeltiliyor."