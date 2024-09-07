CHP'de 20. Olağanüstü Kurultay'da yeni tüzük kabul edildi!

Yeni tüzük, 900'ün üzerindeki delegenin 'evet' oyuyla kabul edildi. Tüzük değişikliklerinin onaylanmasının ardından Kurultayda, yarın CHP'nin programına ilişkin çalışmalara geçilecek.





CHP’nin tüzük kurultayında tartışmaların odağındaki ön seçim önerisi, CHP Genel Merkezi’nin önerdiği biçimde binin üzerinde oy ile kabul edildi.





Tek tek maddelerin oylanmasının ardından tüzüğün tamamı üzerinde oylama yapıldı. Tüzük, 900'ün üzerinde evet oyu ile kabul edildi.





Küçük bir nazar boncuğu hariç bu koca gün, bu kadar çok konuşmacı ve bu kadar tartışmalı konular varken öncelikle söz alan ve özgürce düşüncelerini dile getiren tüm konuşmacılara onları sabırla dinleyenlere ve özgür iradeleriyle partinin geleceğine yön verecek olan kararlarını burada veren tüm delgelerimize yürekten teşekkür ediyorum"





CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşmalar tamamlandı. Konuşmaların ardından verilen aradan sonra, Tüzük Komisyonu'nun kabul ettiği taslağın görüşmelerine geçildi. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük değişikliğinin ardından konuşma yaptı.Özel şöyle konuştu:"Belki de bugünden çok daha önemli iki gün yaşamak üzere birazdan bu salondan ayrılacağız. Şüphesiz Türkiye bu tüzük ile ilgilendi. Partililerimizden samimi olarak bu tüzükle ilgilenenler var. Tüzük değişikliğinin gündem olmasından dolayı dikkatlerini bu yöne sevk edenler var ama bir de bu salondan kavga, gürültü haberleri çıksın diye büyük bir iştahla bekleyenler vardı.Oylamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüzük değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İmamoğlu, şu sözleri kaydetti:"Bunlar değişimin aşamaları. Yarın daha demokrat, daha iyi tüzükler yapabilmeyi diliyoruz ama değerli bir aşamaydı.Tartışması az ama müzakeresi bol, münakaşası neredeyse yok ama sonucu güzel oldu.Başkanımıza tüm kurultay delegelerimize teşekkür ederiz. Esas yarın başlıyor işimiz. Biz Türkiye'nin geleceğindeki programı yazmaya başlıyoruz hep beraber"CHP'nin tüzük değişiklik taslağı şöyle:-Milletvekilliği seçimlerinde bir kişi en fazla 3 dönem üst üste seçilebilecek.-Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmayacak.-3 dönem kuralı, 2018 seçimlerinden sonra başlayan 27. Dönem milletvekillerinden itibaren başlatılacak.-Milletvekilliği için aday saptanmasında yöntemler, önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olacak. Hangi yöntemin kullanılacağına ilçe ve il örgütlerinin görüşü doğrultusunda PM karar verecek.-İl, ilçe kongreleri ve bağlantılı olarak kurultaylar 3 yılda bir yapılabilecek.-Parti üyelerinin ön seçimlerde oy kullanabilmeleri ve aday olabilmeleri için en az bir yıl üye olma şartı aranacak.-Genel başkanın belirlediği, MYK üyeleri ve genel sekreter, PM’den güvenoyu alarak göreve başlayacak.-Büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan seçim çevrelerinde milletvekilleri, belediye ve il genel meclis üyeleri, partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamayacak ve ilçe kongresi delegesi olarak seçilemeyecek.