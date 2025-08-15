CHP'de 44 kişiye gözaltı: Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 2019’dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu özel kalem müdürü, Güney'in koruması ve şoförü, Kültür AŞ. ile Medya AŞ. çalışanlarının aralarında bulunduğu toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı var.





Gözaltı kararı verilen isimlerin evinde arama yapıldığı ve sağlık kontrolünden geçirilen Güney'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü aktarıldı.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”





CHP'DEN TEPKİ: 'BASKI REJİMİNİN UTANÇ VESİKASI'

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu paylaşımı yaptı:





"İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 9. dalga operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişiye yönelik gözaltı kararı iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma çabasının son perdesidir.





Amaç muhalefeti susturmak, halkın iradesini gasp etmektir.





Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır! Boyun eğmeyeceğiz!"





BELEDİYE BİNASI ABLUKAYA ALINDI

Gözaltı kararlarının ardından Beyoğlu Belediyesi'nin polis ablukasına alındığı görüldü.