CHP'de 'adaylık' tartışmasının yankıları: 'İkinci Kılıçdaroğlu krizini yaşamak istemiyoruz'

Yıllardır ikinci parti konumunda olan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yüzde 37,7 oy alarak birinci parti oldu. CHP, sonraki süreçte de çıkan anketlerde de birinci parti konumunu korudu.



Yumuşama, normalleşme tartışmalarının ardından ‘erken seçim’ tartışmalarının gündeme gelmesiyle birlikte CHP içinde ‘aday’ tartışmaları da alevlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık konusuyla ilgili “Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, "Bırakın ben atacağım" demez... En formda oyuncusuna attırır” metaforunu örnek vererek, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu örnek veriyor.



Fakat geçtiğimiz hafta CHP’deki tüzük kurultayında adaylıkla ilgili bir tartışma yaşanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim, hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Yani değerli arkadaşlar bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz" demişti.



Sonrasında söz alan Özel “İkisini de birbirinden ayırmam. Ne olduysa şu yüzden oldu, bugün program yapılırken, bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce planlanan marjda söz istemişti. O sözler uzayıp bugüne kalınca, Selin Başkan böyle bir akışımız var. Ben de dedim ki Mansur Başkana da bir söz verelim, burada bütün sorumluluk bana aittir” ifadelerini kullanmıştı.



‘İKİNCİ KILIÇDAROĞLU KRİZİNİ YAŞAMAK İSTEMİYORUZ’



Duvar’da yer alan kulis bilgisine göre, CHP’li birçok yönetici ortaya çıkan tablo için “Çok erken bir tartışma, iyi olmadı” yorumunda bulundu. Bazı yöneticiler de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği 2023 seçimindeki hataya düşülmemesi gerektiğini belirterek, “Şu an Cumhurbaşkanlığının C’sini konuşmamalıyız. Erken aday belirlemek doğru olmaz. Ama ikinci Kılıçdaroğlu krizini de yaşamak istemiyoruz. Süreci doğru yönetmek, zamanlamasını doğru yapmak zorundayız” yorumunda bulunuyor.



Bazı yöneticiler ise “Sonuçta bunu yaşayacaktık, belki de görünür olması iyi oldu” değerlendirmesini yaptı. Seçim sürecine girmeden bir adaylık tartışmasının çok doğru olmadığını savunan partililere göre bu yaşananlar herkese ders olmalı, tüm taraflar kendisine çeki düzen vermeli, sakin bir şekilde aday belirleme süreci beklenmeli. Partililer adayı erken belirlemenin doğru olmayacağını ama 2023 seçimlerinde olduğu gibi geç de kalınmaması gerektiğini savunuyor.