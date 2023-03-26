Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de 'bakan-toto' başladı: Kimin ismi hangi bakanlık için geçiyor? /26 Mart 2023 10:09

CHP'de 'bakan-toto' başladı: Kimin ismi hangi bakanlık için geçiyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ve Meclis'te çoğunluğu elde etme iddiasındaki CHP'de birçok siyasetçinin gönlünden bakanlık geçtiği konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partilerin aday listeleri de şekillenmeye başladı.  Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ve Meclis’te de çoğunluğu elde etme iddiasında bulunan CHP’de heyecan yüksek. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre birçok siyasetçinin gönlünden bakanlık geçtiği konuşuluyor. 

CHP kulislerine göre milletvekili adaylığı için başvuru yapmayan Grup Başkanvekili Engin Özkoç için  İçişleri Bakanlığı, 

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

Genel Sekreter Selin Sayek Böke için Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel için ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konuşuluyor. 

Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ise Meclis Grup Başkanı olacağı ileri sürülüyor. 

Adaylık başvurusunda bulunmayan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın gönlünden ise Balıkesir Belediye Başkanlığı'nın geçtiği savunuluyor. 

Meclis aritmetiği ortaya çıkmadan bakanlık dağılımı yapmak mümkün olmasa da CHP’de heyecan yüksek görünüyor.
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