Samanyolu Haber /Politika / CHP'den çarpıcı kulis: Mansur Yavaş, Özel'in 'Yedek Aday' çıkışına ne dedi? /07 Şubat 2025 11:55

CHP'den çarpıcı kulis: Mansur Yavaş, Özel'in 'Yedek Aday' çıkışına ne dedi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için tüm üyelerin katılacağı bir ön seçim kararı aldı. Ön seçim hazırlıkları başlarken kulisler de hareketlendi. CHP lideri Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı ikna edemediği iddia edildi. Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Aday Adayı Olmaya İkna Edemedı Mansur Yavaş’ın, “Ben yedek aday olmam” mesajı verdiği ileri sürüldü.

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CHP, cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için hazırlıklara başladı. CHP lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Mansur Yavaş'ı ön seçime ikna etmeye çalışan Özgür Özel başarılı olmadı.

KABUL ETMEDİ

Nefes'ten Mahmut Aydın'ın haberine göre Özgür Özel, Mansur Yavaş'tan ön seçimde Ekrem İmamoğlu ile yarışmasını istedi. Yavaş, bu talebi “Ön seçime karşı değilim ama zamanlaması yanlış. İktidar ve medyası adayımızı yıpratmak için her yönteme başvurur. Tam da AKP’nin istediği şeyi yapıyoruz. Ön seçime kesinlikle katılmayacağım” diyerek reddetti.

'YEDEK ADAY' ÇIKIŞI

Yavaş, Özel’e ayrıca “Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP’li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın” önerisinde bulundu.
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