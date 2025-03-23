CHP'de cumhurbaşkanı adayı ön seçimi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ön seçimi başladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu. Oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başladı, 17.00'da bitecek.





Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlerde vatandaşlar sandıklara gidip oy verebilecek.





CHP'ye üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulan "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.





Bulut'tan çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin bugün saat 08.00'de başlayan cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için vatandaşları oy kullanmaya davet etti.





Bulut, sosyal medya hesabından, “Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz” ifadelerini paylaştı.