Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de dikkat çeken ziyaret: Baykal, Kılıçdaroğlu ile sözleşti /07 Aralık 2022 18:56

CHP'de dikkat çeken ziyaret: Baykal, Kılıçdaroğlu ile sözleşti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddia edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüştü. Baykal ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktaran Gök, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın görüşmek üzere sözleştiklerini belirtti.

'CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI' AÇIKLAMASI
CHP’li vekil Baykal’ın “Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gecikmeden bir karar verilmeli. CHP örgütleri; inançla, birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır. CHP ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli işler yapıyorlar” diye konuştuğunu aktardı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI"
CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nı da değerlendiren Baykal şunları kaydetti:

“Çok önemli bir toplantı. Siyasetin bilimle buluşması çok önemli. Çok memnun oldum. Türkiye, siyaset ile bilim ilişkisini bugüne kadar değerlendirmekte çok geç kalmıştır. Bu toplantıların bundan sonra da sıklıkla devam etmesi gerekir. İnsan, doğa, tabiat şartları, işgücü, beyin gücü; bunların hepsi ekonomiyi belirleyen temel aktörler. Dünyanın karşılaştığı problemlerin en önemlisi petrol krizi ve enerji. Dünya ve Türkiye bu sorunları çözmeden ilerleyemez. Dünyanın tıkandığı bir konu. İklim krizi, istesek de istemesek de dünyayı ve bizi bilime itiyor. Bilimle siyaseti buluşturmamız gerekiyor."
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