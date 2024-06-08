Samanyolu Haber /Politika / CHP'de erken seçim sesleri: Yol haritası tartışmaya başlandı! /08 Haziran 2024 08:36

CHP'de erken seçim sesleri: Yol haritası tartışmaya başlandı!

Yerel seçimlerde CHP’nin elde ettiği başarı sonrası “Bir erken seçim olur mu?” sorusu tartışılırken, CHP kurmayları, "Seçmen isterse 'Hazırız' diyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'de erken seçim için yol haritası tartışılmaya başladı.

Erken seçimi halkın talebine bağlayan CHP yönetimi, bunu sağlamaya yönelik politikaları üretecek ve erken seçimin AKP Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı erken gönderecek bir sonuç üretmesi için çalışılacak.

"OLASI BİR SEÇİMDEN ÇEKİNMİYORUZ"

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP kurmayları, "Biz asgari ücretliler, emekliler, Gezi Davası Tutukluları' diyoruz, seçim tartışmasının gündemi gölgelemesini istemiyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor. Sokağın talebinin erken seçim olması halinde iktidara baskının artırılacağını kaydeden CHP kurmayları, "Özgüvenli siyaset yapıyor, olası bir seçimden çekinmiyoruz. Ancak 31 Mart’ta partimize verilen sorumluluk kapsamında öncelikle yurttaşın sorunlarını gündemde tutmak istiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI

CHP Genel Merkezi, "Erken seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının da önünü açar” eleştirilerine karşı da Anayasa’daki engelleyici hükümlerin tartışılmaz olduğuna dikkati çekiyor. Ayrıca 31 Mart’ın ardından gerçekleştirilen anketlerde CHP’nin oyunun arttığının görüldüğünü kaydeden parti kurmayları, “Yerel seçimlerde birinci parti olmamız tesadüfi değil. Anket verileri de ortada. Erken seçime bakışımız Erdoğan’ın yeniden adaylığı değil, bir an önce görevinin sona ermesi" diye konuşuyor.

Türkiye’nin en temel alanlarda yaşadığı sorunların baş nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade eden CHP yetkilileri, şunları söylüyor:

"AYM’nin bozma kararları, bugünkü sistemin ne kadar bozuk olduğunun göstergesi. Bu sistem, rejime kasteden bir sistem. Türkiye’nin tüm kurumlarının içi boşaltıldı, kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırıldı. Yasama yok sayıldı. Halkın erken seçim talebini şu anda ölçmek zor ama iktidarın ülkeyi yönetemez hale geldiği de ortada."
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