CHP'de gözlerin çevrildiği görüşme bu akşam

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.





Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililer katıldı.





ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'TÜZÜK KURULTAYI' MESAJI

Tüzük Kurultayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "4-9 Eylül arası bir Değişim Kurultayı öngördük. 4 Eylül günü tarihe önemli bir atıf yapacak. Güçlü bir katılımla birlikte Sivas'a gideceğiz ve Değişim Kurultayı'nı Sivas'ta başlatacağız" ifadelerini kullandı.





Özgür Özel, şunları söyledi: "Ayın 5'inde Tüzük Komisyonu son toplantısını yapacak. O toplantı tüzüğümüze Kurultaya önerilmek üzere son şeklini verecek. Havada tüzük taslakları oluşuyor. Tüzük taslağı Parti Meclisi tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak, bazısı tamamen uydurma..."





"7 ve 8 Eylül günü Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz? sorusunun cevabı olan programımızı tartışmaya başlayacağız" diyen Özel, "Önce talep toplayacağız, sonra da CHP'nin önerisini halkımıza arz edeceğiz. Herkes hangi konuda ne konuşacağını, sınırlarımızı, ortak mutabakatımızı, gelecekteki hükümet programımızın iskeletini öğrenmiş olacak" ifadelerini kullandı.





Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ifade etti.



