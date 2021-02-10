CHP'de iki istifa daha

İki ismin, İnce’nin Memleket Hareketi’ne katıldığı belirtildi. Eski genel başkanlarla görüşen üçüncü isim Metin Lütfi Baydar’ın ise istifa etmediği öğrenildi.





"Parti içi demokrasi” vurgusu yapılan söz konusu görüşmelerin ardından Karayalçın’ın eski milletvekillerinin taleplerini genel başkan Kılıçdaroğlu’na ilettiği ve Kılıçdaroğlu’nun söz konusu üç isimle görüşeceği bilgisi kulislere yansımıştı. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in kulis haberine göre, Dudu, Baydar ve Akalın’ın eski genel başkanlarla görüşmelerinde dile getirdikleri 3 önerisinden yalnızca “Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi”ne ilişkin görüşün “ittifak olmazsa” denilerek “şartlı müzakere” edilebileceği kaydedildi. “Genel başkanın üyelerin oylarıyla seçimi” ile “2 seçim başarısız olan genel başkanın koltuğu bırakması” yönündeki tüzük değişikliği önerilerinin ise kabul görmediği belirtildi.





Eski genel başkanlarla yapılan toplantıların ardından geçen süre zarfında genel başkan Kılıçdaroğlu’ndan üç isme görüşme yönünde bir davet gelmedi.



