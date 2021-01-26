Samanyolu Haber /Politika / CHP'de ilk Muharrem İnce istifası /26 Ocak 2021 12:56

CHP'de ilk Muharrem İnce istifası

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Muharrem İnce ile hareket edecek isimler istifa etmeye başladı.

SHABER3.COM

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Antalya'nın İbradı ilçesi belediye başkanı olarak seçilen Serkan Küçükkuru, partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi (MP) ile hareket edeceğini kaydetti.

CHP'nin son yapılan kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan, CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru, yeni parti paylaşımlarının akabinde istifa ettiğini duyurdu.

Küçükkuru'nun Muharrem İnce'nin, parti kuruluşunu hızlandırmak ve tüzüğü belirlemek için Nevşehir'de bir otelde kampa giren 80 kişilik ekip içerisinde yer aldığı belirtilmişti. 

Küçükkuru, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: “Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra 'kırsaldan niye oy alamıyoruz?' diye yakınıyoruz." 

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET PARTİSİ'NE GEÇTİ

Küçükkuru, "Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AKP Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim." dedi.

Küçükkuru, Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partinin ilk belediye başkanı olacak. (DHA)
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