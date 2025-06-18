Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de ipler geriliyor: 'Bu bir hadsizlik' /18 Haziran 2025 13:17

CHP'de ipler geriliyor: 'Bu bir hadsizlik'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir araya geldiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti. İnce ise, "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" dedi Özel ayrıca, 'kurultay' açıklamasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e de "Ekrem Başkan, yaptığımız görüşmede bunun bir hadsizlik olduğunu ve o ifadeleri bizzat Kemal Bey'in kendisinin söylediğiyle ilgili bir not yolladı" sözleriyle tepki gösterdi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Özel ve İnce, hem görüşme hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'YE DAVET

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP lideri Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların şahsında Memleket Partisi'nin bütün üyelerini, bütün gönül verenlerini, oy verenlerini saygıyla selamlıyorum" dedi.

Muharrem İnce ise, Özel'in davetine ilişkin şunları söyledi:

 "Zor günlerce iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak iyileri düşünmek zorundayız. Zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımı toplantı yapacağım. En kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim."

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINA SERT TEPKİ!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Kurultay tertemiz, kimse lekeleyemez” dediğini açıklayan Özgür Özel'in sözlerini yalanlamıştı.

Özel, açıklamasına yönelik "Teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır" diyen Celal Çelik'e, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ekrem Başkan, yaptığımız görüşmede bunun bir hadsizlik olduğunu ve o ifadeleri bizzat Kemal Bey'in kendisinin söylediğiyle ilgili bir not yolladı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de ipler geriliyor: 'Bu bir hadsizlik' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:21