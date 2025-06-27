CHP'de ipler geriliyor: Mansur Yavaş bırakıyor mu?

CHP heyeti ile Kılıçdaroğlu’nun görüşmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Parti bölünür, iktidar hedefi ortadan kalkar, siyaseti bırakırım’





Cumhur iktidarının sürdürülmesi doğrultusunda tek yol olarak görülen CHP’nin iç kargaşa-bölünmeye sürüklenmesi doğrultusunda hukuk üzerinden yürütülen çabaları boşa çıkarma girişimleri sürüyor. Ancak ilk girişimden sonuç alınamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç’un Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre, Yavaş, Seçer ve Özkoç nezaket içinde Kılıçdaroğlu’nu uyardı.





Cumhuriyet'itn haberine göre bu kapsamda Seçer, görüşlerini şöyle dile getirdi:





“Ben de kayyım olsun istemem. O yüzden ortaklaşa bir açıklama yaparsınız. Sizden rica ediyorum, genel başkanımızsınız, bir araya gelin açıklama yapın. Akşam yemeğinin ne mahsuru var. Önemli olan ortak yol bulalım. Tersi size de zarar verir. AKP’nin dayatmasına karşı iki tarafmış gibi değil, CHP’nin genel başkanlığını yapmış kişiler olarak açıklama yapın.”





Kılıçdaroğlu, Seçer’in görüşlerini dinlemekle ve kafasını sallamakla yetindi.





Görüşmede, Mansur Yavaş da kısaca görüşlerini açıkladı ve bazı uyarı içerikli tümceler kurdu. Edindiğimiz bilgiye göre Yavaş, şu değerlendirmeyi yaptı:





“Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapma nedenim ortadan kalkar. Hedefimiz iktidar olmak. Bunun için siyasetteyim. Ancak burada hedef CHP.”





Ülke kamuoyunda siyasi popülaritesi yüksek olan, seçimlerde olası cumhurbaşkanı adaylarından görünen Yavaş’ın bu sözleri, “Aday olmam” şeklinde yorumlandı. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olması durumunda Yavaş’ı aday yapmak istediği iddiaları gündeme gelmişti.





Son genel seçim öncesinde Kılıçdaroğlu’na yakın siyaset yapan ve MYK’de yer alan Özkoç’un da görüşmede bazı değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. CHP’nin, iktidarın dayattığı yolda yürümesinin parti ve partililerin yararına olmayacağını belirten Özkoç, “Sizin, iki genel başkanın açacağı yoldan ilerleyelim. Bir bölünmeye, kargaşaya sokulmasına izin vermeyelim. Uygun görürseniz, bu konuda bir akşam yemeği yiyelim” dedi.





Özkoç, değerlendirmesinde, genel seçimden önce, genel başkan olarak Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği, yaptığı fedakarlıkları da anımsattı. Özkoç, “Benim siyaseten bir beklentim yok. Tek beklentim, CHP’nin iktidar yolunun parçalanmaması bölünmemesi” dedi.





Ancak Kılıçdaroğlu, “Ne konuşacağız, şimdi konuşacak bir şey yok. Mahkemeden sonra konuşuruz. Ben genel başkan olduktan sonra, Özgür Bey’e genel başkanlık yapmış biri olarak sorarım” yanıtını verdi.





Heyetin, “O zaman vakit geçmiş olur” uyarısı üzerine Kılıçdaroğlu, “Ben butlanı reddedemem. Çünkü o zaman kayyıma kalır” karşılığını verdi.





Görüşmede Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özel’in kendisini arayabileceğini de söyledi.