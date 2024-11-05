Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kayyım çatlağı: Özel'in çağrısına uymayan başkanlara uyarı /05 Kasım 2024 10:59

CHP'de kayyım çatlağı: Özel'in çağrısına uymayan başkanlara uyarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İçişleri Bakanlığı'nın kayyım kararına tepki göstermeyen ve Genel merkez ile çelişen ifadelerde bulunan belediye başkanlarını Ankara'ya çağırarak uyarıda bulunacağı öğrenildi.

SHABER3.COM

Türkiye siyasetinde alınan kayyım kararları gündemde. CHP'li Esenyurt Belediye başkanının önce gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmasının ardından belediyeye atanan kayyumun ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandı.

Cumhuriyet'in haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kayyım kararının ardından belediyelerine kayyum atanan DEM Parti ve CHP'nin protestoları devam ediyor.

PARTİ İÇERİSİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI
Esenyurt belediyesine kayyum atanmasının ardından Esenyurt meydanında miting düzenleyen CHP'ye DEM Parti'li eş başkanlar ve parti seçmenleri de destek verdi. Ancak söz konusu mitinge çağırılmasına karşın bazı CHP'li belediye başkanları mitinge katılmayıp, alınan karara karşı durdu.

Karara karşı çıkan isimler arasında Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar belediye başkanı Burcu Köksal yer alıyor.

ANKARA'YA ÇAĞIRILACAKLAR
CHP'de parti içerisinde kayyum noktasında parti ile çelişen açıklamalarda bulunan belediye başkanlarının Ankara'ya çağırılıp uyarılacağı öne sürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de kayyım çatlağı: Özel'in çağrısına uymayan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:24