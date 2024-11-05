CHP'de kayyım çatlağı: Özel'in çağrısına uymayan başkanlara uyarı

Türkiye siyasetinde alınan kayyım kararları gündemde. CHP'li Esenyurt Belediye başkanının önce gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmasının ardından belediyeye atanan kayyumun ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandı.





Cumhuriyet'in haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kayyım kararının ardından belediyelerine kayyum atanan DEM Parti ve CHP'nin protestoları devam ediyor.





PARTİ İÇERİSİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Esenyurt belediyesine kayyum atanmasının ardından Esenyurt meydanında miting düzenleyen CHP'ye DEM Parti'li eş başkanlar ve parti seçmenleri de destek verdi. Ancak söz konusu mitinge çağırılmasına karşın bazı CHP'li belediye başkanları mitinge katılmayıp, alınan karara karşı durdu.





Karara karşı çıkan isimler arasında Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar belediye başkanı Burcu Köksal yer alıyor.





ANKARA'YA ÇAĞIRILACAKLAR

CHP'de parti içerisinde kayyum noktasında parti ile çelişen açıklamalarda bulunan belediye başkanlarının Ankara'ya çağırılıp uyarılacağı öne sürüldü.