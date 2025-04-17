CHP'de 'kayyım' kaygısı: Kurultay davası bugün görülüyor!

CHP'den ihraç edilen Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali talebiyle ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Bu davaların tümü reddedilmişti ancak ilgili 4 kişi iptal isteminin reddi kararına itiraz etti. İtirazlar İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın başvurduğu Ankara 42. Asliye hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.





Halktv'de yer alan habere göre mahkeme davanın ilk duruşmasının 17 Nisan Perşembe günü (bugün) yapılmasına karar verdi. Mahkeme ara kararında, “Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan oy kullanan delegelerin isimlerinin, birleştirme tutanaklarının, kurultaya ilişkin soruşturma dosyalarının” istenilmesine hükmetti.





CHP: BU DAVA KÖTÜ NİYETLİ VE İFTİRALARA DAYANIYOR

CHP mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde yapılan 4 başvurunun reddedildiğini hatırlattı, “Eldeki davayla aynı özelde açılan davalarda, delil sunulamadığı, iddianın yaklaşık olarak ispat edilemediği ve uyuşmazlığı esastan çözecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçeleriyle talebin reddine karar verilmiştir. Kararlar, davanın kamuoyunda siyasi tartışma yürütmek amacıyla açıldığını ortaya koymaktadır” dedi.





Cevap dilekçesinde “Davacı taraf delegelere ev-araba vaat edildiği, delegelerin konakladığı otellere para götürüldüğü, telefon karşılığı oy istendiği şeklindeki iddiaları duyuma dayandırdığını ileri sürmüştür. Duyuma dayandırdığı beyanları açıkça iftira niteliğindedir. Dava dilekçesindeki beyanlar hiçbir şekilde kanıtlanamayan ve kanıtlanması mümkün olmayan üretilmiş sahte iddia kapsamındadır. Soyut beyan ve rövanşist yaklaşımlarla açılan bu dava kötü niyetlidir” denildi.





İMAMOĞLU DAHİL 86 KİŞİNİN İFADESİ ALINIYOR

Kurultay soruşturması kapsamında 86 isim için de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışması sürüyor. İfadelerin alınması için Ankara Mali Suçlar Büro Amirliği’ne talimat yazısı yazıldı.





DEDİKODULAR... İDDİALAR... POLİS İZİNLERİNİN İPTALİ...

Kurultay davası nedeniyle Ankara'da kulisler de günlerdir hareketli. Davayla aynı güne gelecek şekilde Ankara’da polislerin izinlerinin iptal edildiği bilgisinin kamuoyuna yansıması dedikoduları da tetikledi.





Hemen ardından CHP yönetiminin Ankara’da bulunan tüm vekilleri genel merkeze davet etmesi, CHP Ankara il başkanlığının da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek kampanyası için imza vermek üzere halkı genel merkeze çağırması kayyum iddialarına yoruldu.





Bu iddiaları dillendiren Rasim Ozan Kütahyalı'yı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yalanladı ve ROK hakkında soruşturma başlatıldı.





PİYASALARI DA VURDU

İddialar sonrası BIST vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. Gecelik faizler ise fırladı.





YSK 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'IN İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan 2025'te yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini reddetti.





Akademisyen Kemal Çiftçi, 6 Nisan Kurultayı'nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuştu.





Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiğini belirtmiş; Çiftçi'nin iddialarının belli bir delile veya belgeye dayanmadığı gerekçesiyle itirazın reddi yönünde karar vermişti.





TAM KANUNSUZLUK İDDİASIYLA YSK'YA TAŞINDI

Ancak Çiftçi'nin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi" istemi üzerine, itiraz YSK'ya taşındı.





YSK, CHP'ye de ulaşan kararında, ''Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi.