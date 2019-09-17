Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kayyım şoku! /17 Eylül 2019 15:25

CHP'de kayyım şoku!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) bağlı Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyeleri ile Kulp ilçe belediyesine kayyım atanması "halkın iradesine darbe" diye nitelenmişti. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kayyım kararı ile karşı karşıya geldi. Eskişehir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Eskişehir il yönetimine üç kişilik kayyım heyeti tayin etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iki eski yöneticinin açtığı davada Eskişehir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kayyım kararı çıktı.

Davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, davalı tarafın avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığını ve olağan kongreye kadar göreve devam etmesi gerektiğini söyledi. 

Avukat, il yönetimine kayyım tayin edilemeyeceğini ifade etti.

KONAK ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Davacı taraf avukatı ise 2007’de İzmir 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından CHP’nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyım tayin edilmesini emsal olarak gösterdi.

Mahkemen, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul etti. 

CHP il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül’den oluşan kayyım heyetinin tayin edilmesine karar verildi.
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