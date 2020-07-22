Samanyolu Haber /Politika / CHP'de Kılıçdaroğlu'na ikinci rakip /22 Temmuz 2020 13:21

CHP'de Kılıçdaroğlu'na ikinci rakip

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta sonu gerçekleşecek kongresi öncesinde İlhan Cihaner'in ardından Prof. Dr. Tolga Yaman da adaylığını açıkladı.

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CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan CHP 37. olağan kurultayı için genel başkanlığa aday olduğunu açıklayacağını bildirdi.

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi. 'Gelecek İçin Biz' grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada PM üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman, adaylığını açıklayarak bugün  CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan 'Onur Kurulu' üyelerinin kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade edilmişti. Bu karara onur üyelerinden tepki gelmişti.
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