Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kritik ’30 Haziran kararı! Tüm gözler Ankara’da /26 Haziran 2025 23:18

CHP'de kritik ’30 Haziran kararı! Tüm gözler Ankara’da

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın iptaline ilişkin davanın görüleceği 30 Haziran tarihinde dikkat çeken bir gelişme yaşanacak. CHP’nin 81 il başkanı, aynı gün Ankara’da, parti genel merkezinde bir araya gelecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davanın görüşüleceği 30 Haziran günü önemli bir toplantı düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen CHP il başkanları, aynı gün Ankara’daki parti genel merkezinde bir araya gelecek.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantıda hem kurultaya ilişkin devam eden hukuki süreç hem de yaz boyunca planlanan miting programları masaya yatırılacak. Ayrıca, partinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için başlatılan imza kampanyasının geldiği nokta da gündemin önemli başlıklarından biri olacak.

ENSAR AYTEKİN BAŞKANLIK EDECEK

Edinilen bilgilere göre, saat 11.00’de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yurtiçi-Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Ensar Aytekin’in başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının, kurultay davasının görüleceği gün yapılması ise dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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