CHP'de kritik ’30 Haziran kararı! Tüm gözler Ankara’da

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?
Toplantıda hem kurultaya ilişkin devam eden hukuki süreç hem de yaz boyunca planlanan miting programları masaya yatırılacak. Ayrıca, partinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için başlatılan imza kampanyasının geldiği nokta da gündemin önemli başlıklarından biri olacak.
ENSAR AYTEKİN BAŞKANLIK EDECEK
Edinilen bilgilere göre, saat 11.00’de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yurtiçi-Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Ensar Aytekin’in başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının, kurultay davasının görüleceği gün yapılması ise dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.