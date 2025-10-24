CHP'de kritik dava bugün: İşte masadaki ihtimaller!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada beşinci duruşma bugün Ankara'da görülecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki duruşmalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bu kez daha büyük bir salon talep etti. Bu talebin ardından duruşmanın Dışkapı Adliyesi Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.





SON DURUŞMADA ERTELEME ÇIKTI

15 Eylül tarihinde görülen son duruşmada, davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve avukatı, “Özgür Özel ve yönetimi görevden alınsın, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve eski kurullar iade edilsin” talebinde bulundu. Ancak mahkeme duruşmanın kararsız bir şekilde 24 Ekim tarihine, yanıi bugüne ertelenmesine karar verdi.





DAVALAR 42. ASLİYE'DE BİRLEŞTİRİLDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği ve Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili toplam altı dava açılmış ve hepsi Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. 15 Eylül'de yapılan son duruşmada davacıların tedbir kararını bir kez daha reddeden mahkeme de davayı 24 Ekim'e ertelemişti.





OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAMLESİ: GÜVEN OYLAMASI

Kurultay davasına bakan mahkeme, 21 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü kurultay ve 24 Eylül İstanbul İl Kongresi’nde oy kullanan/kullanmayan delegelerin listelerinin seçim kurullarından temin edilmesine hükmetti. Bununla beraber tüm davacıların CHP üyelik statüsüne dair bilgilerin de istenmesine karar verdi.





CHP, mutlak butlan riskine karşı 21 Eylül’de 900’den fazla delegenin imzasıyla 22. Olağanüstü Kurultayı toplamıştı. Bu kurultayda önce güven oylaması yapıldı, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.





STRATEJİK ADIM: OY KULLANMAYAN DELEGELER

Bu olağanüstü kurultayda, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yönelik dava ve 38'inci kurultaydan sonra delege olanlar, mevcut CHP yönetimi delegeleri katılmadı.





Bugün görülecek davanın konusuz kalması ve bu olağanüstü kurultayın geçerli sayılması için yapılan bir hukuki hamle olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, olağanüstü kurultay delegelerin talebi ile toplandı.





PARTİYE KAYYIM ATANMASIN DİYE

Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun da tutuklandığı 19 Mart operasyonunun ardından CHP'ye kayyım atanacağı iddiası gündeme gelmiş ve parti lideri Özgür Özel CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmüştü. Özel burada tek aday olup genel başkan seçilmişti.





CHP AVUKATI: DAVA ARTIK KONUSUZ

Parti kurmayları da bu olağanüstü kurultayın doğrudan delege iradesiyle toplandığını ve bu durumun önceki yönetimi fiilen ve hukuken sona erdirdiğini savunuyor. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, “Kurultayla önceki yönetim kalktı, dava artık konusuz” görüşünü dile getiriyor.





MASADAKİ İHTİMALLER

Bugün Ankara'da görülecek duruşmada mahkemenin şu beş olasılıktan birine karar vermesi bekleniyor:





Duruşmayı ertelemesi

Yönetimi tedbiren görevden alması

Mutlak butlanla kurultayı iptal etmesi

Kayyım görevlendirmesi

Görevsizlik veya yok hükmü kararı vermesi





ÖZEL'İN PROGRAMI NE ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu’nu genel merkeze çağırdı. Bazı il başkanları ve belediye başkanları da destek amacıyla Ankara’da olacak. Özel’in öğleden sonra katılmayı planladığı İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi, davadan sürpriz bir karar çıkarsa iptal edilecek.





39. OLAĞAN KURULTAY 28-30 KASIM'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün Genel Merkez binasında toplanan Parti Meclisi, 39. Olağan Kurultayının 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılmasını kararlaştırdı.