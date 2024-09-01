Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kritik görüşme gerçekleşti! /01 Eylül 2024 23:50

CHP'de kritik görüşme gerçekleşti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.



Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi.

Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.
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