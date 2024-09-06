Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kritik gün: Tüzük değişikliğinde çok tartışılacak o madde! /06 Eylül 2024 11:36

CHP'de kritik gün: Tüzük değişikliğinde çok tartışılacak o madde!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tüzük Kurultayı bugün. Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun çalışmasına göre CHP tüzüğünde 20'ye yakın maddede değişiklik bekleniyor. Barış Yarkadaş, kurultayda en önemli tartışmanın “ön seçim” maddesinde yaşanmasının beklendiğini aktardı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sembolik açılışını Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümü nedeniyle 4 Eylül’de Sivas’ta yaptığı Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı bugün yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşması sonrası kurultay basına kapalı olarak devam edecek.

Barış Yarkadaş, tv100'deki köşe yazısında, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağını belirtti.

Yarkadaş, kurultayda en önemli tartışmanın “ön seçim” maddesinde yaşanmasının beklendiğini aktardı.

Barış Yarkadaş'ın yazısı şöyle:

"Taslakta, milletvekilliği için dönem şartı, 27. Dönem baz alınarak gündeme getiriliyor. Yani; 2018’de seçilen bir vekil için bu İLK DÖNEM sayılacak. Böylece 2002’den beri vekillik yapanlar, 2028’de de aday olabilecek.

Taslakta “ön seçim” maddesi “örgüt denetiminde ön seçim” olarak kaldı. (52. Madde) Tüzükte en çok bu maddenin tartışma yaratması bekleniyor.

Parti içi muhalefet, vereceği önergelerle bu maddeyi “hakim huzurunda üyeye dayalı ön seçim” haline getirmeye çalışacak.

Genel merkez ise tartışmalara hazırlıklı. İtirazlar gelse bile maddeleri geçireceklerini düşünüyorlar.

Bir grup milletvekilinin “Taslağa ilişkin karşı görüşleri kamuoyuna açıklama fikri”nden vazgeçildi. 2018’deki hava yok…"
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