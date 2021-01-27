CHP'de Muharrem İnce hareketliliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında görüştü.







Kılıçdaroğlu ve üç vekilin Meclis'te gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeye dair CHP'den ve vekillerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.





CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılacağı iddia ediliyordu.





MEHMET ALİ ÇELEBİ: İSTİFA ETMEYECEĞİM





Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen üç vekil ile görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin akabinde, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hayır." diyerek cevap verdi.





Çelebi görüşmeye dair şunları söyledi: "Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar."





CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi (ortada), CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy (solda) ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in İnce ile yola devam edeceği iddia edilmişti.