CHP'de olağan kongre süreci başlatıldı

CHP'nin olağan kongre süreci, 14 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla resmen başladı.





Parti, bu süreçte erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklı olacağını belirtti.





Parti tarafından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince, ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır.





Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir.





İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır." ifadeleri yer aldı.





Parti, tüm örgütleri ve kurullarıyla birlikte Türkiye'yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.





39. Olağan Kurultay'ın ise 2026 yılı başlarında yapılması planlanıyor.