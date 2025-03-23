CHP'de Olağanüstü Kurultay kararı neden alındı? İşte flaş iddia!

Türkiye 19 Mart’tan bu yana gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor. 21 Mart'ta ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Siyaset gündemini sarsan gelişmelerin ardından CHP'nin apar topar neden bu kararı aldığı merak konusu oldu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel, bu kararının gerekçesini “partiye kayyım atanacağı ve 23 Mart’taki cumhurbaşkanlığı ön seçiminin engelleneceği” iddiaları olarak açıkladı.





Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Ankara’da yargı çevrelerini yakından takip eden ve kulakları açık bir dostumla konuştum." diye yazarak kurultay kararının perde arkasını yazdı.





Erkin, yazısını şöyle sürdürdü:





"Dedi ki: 'İddiaya göre; 10’a yakın CHP’li vekil için fezleke hazırlığı var ve siyasi yasak istenecek. Bu arada kurultay soruşturmasıyla ilgili 50’den fazla delegeyle ilgili de işlem yapılacak. Bunun üzerine CHP yönetimi harekete geçti.' Peki 'kayyum' sorunu ortadan kalktı mı? CHP’li hukukçularla yaptığım görüşmelerde, 'Bize ulaşmış bir soruşturma yoktu ve biz de kurultay kararı aldık. Böylece kayyum tehlikesini savuşturduk' değerlendirmesi yaptılar."