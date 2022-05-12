CHP'de olağanüstü toplantı kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Yargıtay'da alınan ceza onama kararı sonrasında CHP cephesinde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.





Vekilleri İstanbul'a davet eden ve parti il başkanlığında bir basın açıklaması düzenleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nın parti MYK'sını istanbul'da toplama kararı aldığı beliritildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün, zorba, manipülatörsün" dedi. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün, zorba, manipülatörsün" dedi.





Sonrasında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingin İstanbul'da olacağını da söyledi.CHP MYK, yarın saat 08.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanacak.