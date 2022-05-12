Samanyolu Haber /Politika / CHP'de olağanüstü toplantı kararı /12 Mayıs 2022 21:51

CHP'de olağanüstü toplantı kararı

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bazı davalardaki hapis cezası kararını onamasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nın parti MYK'sını istanbul'da toplama kararı aldığı beliritildi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Yargıtay'da alınan ceza onama kararı sonrasında CHP cephesinde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Vekilleri İstanbul'a davet eden ve parti il başkanlığında bir basın açıklaması düzenleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nın parti MYK'sını istanbul'da toplama kararı aldığı beliritildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün, zorba, manipülatörsün" dedi.

Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingin İstanbul'da olacağını da söyledi.

Sonrasında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP MYK, yarın saat 08.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanacak.
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