Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de Onursal Adıgüzel görevden alındı /16 Mayıs 2023 10:32

CHP'de Onursal Adıgüzel görevden alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Adıgüzel, seçim günü yaşanan veri akışı aksamaları nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı kanadında "veri akışının tıkanması" eleştirilere neden oldu. Bu konuda harekete geçen CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

'HİÇBİR AKSAMA YAŞANMADI'
CHP'nin seçim sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Hiçbir aksama yaşanmadığını" savunan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."



Ne olmuştu?
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr adresinde sorunlar yaşanmış, veri akışında kesilmeler olmuştu. Bunun üzerine Onursal Adıgüzel'e yönelik tepkiler gelmişti. Adıgüzel ise kendini "Sistemsel hiçbir sorun yaşamadık. Tüm Türkiye'de örgütlerimiz bize veri gönderdi. Bazıları coğrafi koşullar sebebiyle geç gönderdi" sözleriyle savunmuştu.
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