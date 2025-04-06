Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de sandık sonuçları belli oldu: Özel yeniden genel başkan /06 Nisan 2025 14:59

CHP'de sandık sonuçları belli oldu: Özel yeniden genel başkan

CHP'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayında oy sayımı sona erdi. Kurultay sonucuna göre 1171 oy alarak Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı “İrade Milletindir’’ sloganıyla bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

CHP'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayında oy sayımı sona erdi. 

Bin 323 kayıtlı delegenin kullandığı oylarda son durum şöyle:

Bin 171 geçerli oy ve 105 geçersiz oy ile Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıklamıştı.

Uysal, kurultay başladıktan sonra adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak adına, adaylığımı sürdürmeyeceğim" dedi.

BERHAN ŞİMŞEK BAŞVURU SAATİNİ KAÇIRDI

Berhan Şimşek ise başvuru saatini kaçırdı.

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP'nin bugün yapılacak Olağanüstü Kurultayı öncesi genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Şimşek başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY
Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Saat 10.20 itibarıyla başlatmış olduğumuz adaylık müracatlarımız saat 10.50 itibarıyla sona ermiştir. Müracat süresi içerisinde divanımıza resmi olarak şartlara uygun yapılan tek bir müracat vardır. Müracat Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e aittir" açıklamasını yaptı.

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