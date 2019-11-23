CHP'de Saray krizi: İşte son açıklama...

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Muharrem İnce'nin Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak açıkladığı gazeteci Talat Atilla da konuştu.





Atilla, haberi CHP'de üst düzey bir isimden aldığını, çok yönlü olarak kontrol ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teyit ettirdiğini söyledi.





"GÖRÜŞME 9 KASIM'DA SAAT 01:15'TE SARAY'DA OLDU"





İddianın haberleştirilmesiyle ilgili Uğur Dündar’ı da aradığını teyit eden Atilla, kendisine gelen bilgilere göre görüşmenin 9 Kasım gece 01:15’te yapıldığını belirterek, “Resmi kaydı olmayan 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 GHJ 1290 plakalı beyaz Audi marka araçla çıkıldı.” dedi.





"Sadece habercilik arzusuyla davrandım." diyen Atilla, "Gelelim haber kaynaklığı meselesine. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz, fakat bir CHP’li. Ya Kemal Bey ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu." sözleri ile tartışmayı yeni bir safhaya taşıdı.





Atilla iddiaları ilk başta Rahmi Turan'ın kaynağını açıklamayacağını söylediği için onu korumak maksadıyla reddettiğini kaydetti.





Talat Atilla'nın açıklaması şöyle:





Rahmi Turan “Gazeteci kaynağını açıklamaz” dediği için ve Rahmi Turan’ı korumak için "Benim" dememeyi tercih ettim.





Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi.





Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...





Hatta bununla yetinmedim.





Bu haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım.





Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, Turktime’da yazan Rahmi Turan’a verecektim, fakat yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım.





(Soldan sağa) Gazeteciler Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi karşı karşıya getirebilir.

Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar’ı aradım. Dündar, “CHP’yi dizayn ediyor diye saldırırlar.” dedi.





Bunun üzerine haberi kendi sitemde yazmaya karar verdim, ancak Rahmi Turan’ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da cevap olsun hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim.





“Tamam, yazarım.” dedi.





Ve bilgileri gönderdim.





Şimdi geleyim bu habere…





1. 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…





2.Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 GHJ 1290 plakalı beyaz Auidi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.





Tüm bunlar bilgi olarak geldi.





Kısa süre önce İyi Partili bir yetkilinin de Erdoğan’la gözlerden uzak görüşmesi de kamuoyuna sızmıştı.





Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.





Ne Muharrem İnce’ye…





Ne CHP’ye…





Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım.





Gelelim haber kaynaklığı meselesine…





Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li…





Ya Kemal Bey ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu...





Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım.





“Yine altını çizerek yüzde yüz doğru.” dedi.





Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP’li kaynağın konuşmasını bekliyorum…"