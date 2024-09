CHP'de savaş kızışıyor! Belediye başkanından 'adaylık' sinyali

"Bir kez daha seçim kaybına ne ülkemizin ve partimizin ne de partililerimizin tahammülü yoktur" diyen Uysal, "Türkiye’mizin ve Türk Milletinin geleceğini yeniden inşa etme umudu olan CHP iktidarı için siyasi tartışmaları aşan bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır. Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. Uysal'ın bu ifadeleri 'genel başkanlığa adaylık' sinyali olarak yorumlandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla CHP'deki savaşın kızışmasına neden olacak. Uysal, paylaşımında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetlerken "Yaşanan her soruna köklü ve sürdürülebilir çözüm önerilerini hayata geçirme yükümlülüğü de CHP’nindir" diyerek partisini işaret etti.İşte Uysal'ın açıklamasının tamamı:"Türkiye’miz kurulduğu günden bu yana en ağır buhrandan geçmektedir. Ülkemiz, maalesef ekonomik iflasın eşiğindedir.Nüfusun üçte ikisi gıda alırken zorlandığını beyan etmektedir. Toplumumuzun yüzde 70’i adalete güvenilemeyeceğini ifade ediyor. Halkımızın yüzde 80’i uygulanan ekonomi politikalarını başarısız buluyor. Her yıl 100 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı veriyoruz.Sınır güvenliğimiz karada ve denizde zaafa uğramış durumdadır. Milyonlarca sığınmacı ülkemizin sosyal dengesini bozmuş, demografik yapısını değiştirmiştir. Ekilen tarım alanı miktarı, 1960 yılının da gerisindedir.Mevcut iktidarın ürettiği bu durumdan çıkışın tek formülü, kurucu değerler üzerinden Türk milletini yeniden bir araya getirecek ve yeni bir başlangıç için ikna edecek olan CHP iktidarıdır.Siyasi sorumluluk almak ve iktidara gelebilmek açısından mevcut koşulların partimizin yüzde 41,38 oy aldığı 1977 seçimlerinden çok daha elverişli olduğunu tespit etmek gerekir.Ülkemizi ve insanımızı ayağa kaldırmak, nefes aldırmak, yeniden üretir, geleceğe inanır ve umut eder hale getirmek sorumluluğu kurucu irade olarak CHP’dedir. Yaşanan her soruna köklü ve sürdürülebilir çözüm önerilerini hayata geçirme yükümlülüğü de CHP’nindir. Bir kez daha seçim kaybına ne ülkemizin ve partimizin ne de partililerimizin tahammülü yoktur.Bu gerçekler ışığında CHP Genel Başkanlığı ve parti yönetiminin toplumun tamamını yeni bir başlangıç için organize edecek ortalamada etkili bilgili inanmış ve tamamen ülke sorunlarına odaklanan bir görünüm içinde olması beklenmektedir.Olası cumhurbaşkanı adayımızın tartışılmasına ve yıpratılmasına meydan verilmemelidir. İktidarın perişan ettiği milletimizin içinde bulunduğu derin sorunların çözümüne odaklanılmalı, bu candan paylaşım topluma hissettirilmelidir.Toplumumuz ve bilinçli parti tabanımız gelecekten endişelidir.Partimizin yükselişi için her fedakârlığı yapmaya hazırız. Yetkili organlarımızın değerlendirmesi talimatı ve koordinasyonuyla belirlenen politikaların sahaya uygulanmasında bütün parti üyeleri bütünlük ve teyakkuz halinde hareket etmektedir.Gerekli koordinasyonun sağlanamadığını, etkili ve inandırıcı politikaların topluma aktarılamadığını gözlediğimiz anda göz göre göre bir seçim felaketine daha sürüklenmeyi asla kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim.Türkiye’mizin ve Türk Milletinin geleceğini yeniden inşa etme umudu olan CHP iktidarı için siyasi tartışmaları aşan bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır.Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."