CHP'de sular durulmuyor: Kılıçdaroğlu CHP'yi 'dışarıdan bir kayyıma' bırakmayacağını söyledi

CHP kurultayına ilişkin davada daha önceki zamanlarda 'mutlak butlan' kararı çıkarsa görevi kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu Faruk Bildirici'ye konuştu. "Partimizi kayyıma bırakamayız" sözlerini kullanarak mahkemeden çıkacak olan kararı tanıyacağına yönelik sözlerinin kastını açıklayan Kılıçdaroğlu, son açıklamasında da bu sözlerinin arkasında durdu.





"PARTİYİ DIŞARIDAN BİR KAYYIMA BIRAKMADAN"

Mahkemeden butlan kararı çıkması halinde partinin 'önceki genel başkanları', yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile bir araya geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu 'dışarıdan bir kayyıma' bırakmadan parti içerisinde bu sorunu halledeceklerini ifade etti.





Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması şu şekilde oldu:





“24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu ‘Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyım gelecek. Kayyıma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.’





Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.





Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyıma bırakamayız” sözünden kasıt;





‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyıma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.





Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için sizin şahsınızda herkese teşekkür ederim.”





ÖZEL'İN DAVETİNE İCABET ETMEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu son olarak CHP yönetiminin butlan tehlikesine karşın aldığı olağanüstü kurultayına Özel tarafından davet edilmiş ancak bu davete katılmamıştı.