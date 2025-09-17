Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de sürpriz gelişme: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek /17 Eylül 2025 08:35

CHP'de sürpriz gelişme: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin davanın 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından kulisler yeniden hareketlendi. Genel Başkan Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü.

SHABER3.COM

CHP’de kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesi sonrasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Parti kurmayları süreci “iyi senaryolardan biri gerçekleşti” şeklinde yorumlarken, Genel Başkan Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliklerini koruması dikkat çekti. Ancak Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre, kulislerde iki liderin bu hafta sürpriz bir görüşme yapacağı konuşuluyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görüşmeye, Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği, buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Partide son dönemde yaşanan gerilim ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin, Özel ve Kılıçdaroğlu’na uzun süredir görüşmeleri için baskı yaptığı öğrenildi. Parti kurmayları, iki ismin bir araya gelmesiyle yaşanan krizlerin çözüm yoluna gireceğini umut ediyor.

CHP'NİN KURULTAY DAVASI
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla farklı mahkemelerde davalar açtı. Bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Davacılar, kurultayın rüşvet ve hile ile yapıldığını, delege iradesinin sakatlandığını öne sürerek, 38. Olağan Kurultay’ın iptal edilmesini, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevine iade edilmesini talep ediyor. Ayrıca 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali talep ediliyor.

15 Eylül'de görülen davada karar çıkmadı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de sürpriz gelişme: Özel ve Kılıçdaroğlu bir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:58