CHP'de sürpriz gelişme: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP’de kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesi sonrasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Parti kurmayları süreci “iyi senaryolardan biri gerçekleşti” şeklinde yorumlarken, Genel Başkan Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliklerini koruması dikkat çekti. Ancak Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre, kulislerde iki liderin bu hafta sürpriz bir görüşme yapacağı konuşuluyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görüşmeye, Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği, buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.





Partide son dönemde yaşanan gerilim ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin, Özel ve Kılıçdaroğlu’na uzun süredir görüşmeleri için baskı yaptığı öğrenildi. Parti kurmayları, iki ismin bir araya gelmesiyle yaşanan krizlerin çözüm yoluna gireceğini umut ediyor.





CHP'NİN KURULTAY DAVASI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla farklı mahkemelerde davalar açtı. Bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.





Davacılar, kurultayın rüşvet ve hile ile yapıldığını, delege iradesinin sakatlandığını öne sürerek, 38. Olağan Kurultay’ın iptal edilmesini, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevine iade edilmesini talep ediyor. Ayrıca 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali talep ediliyor.





15 Eylül'de görülen davada karar çıkmadı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.